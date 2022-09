Uma escavação realizada na cidade de Rahat, no deserto de Neguev, ao sul de Israel encontrou uma mansão de 1,2 mil anos soterrada e praticamente intacta, para espanto da equipe de arqueólogos. O anúncio foi feito em agosto deste ano pela Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA) órgão responsável por gerenciar e divulgar as descobertas arqueológicas feitas no país. A descoberta foi feita durante uma escavação realizada para construção de um novo bairro planejado pelo governo em Rahat. A mansão encontrada é dividida em quatro alas, com vários cômodos e artefatos encontrados dentro deles e um pátio central sobreposto a um complexo abobadado único. O local também possuía uma cisterna de água escavada em uma rocha de três metros de profundidade, datada do período islâmico primitivo, entre os séculos 8 e 9 d.C.

Em uma das partes, um salão com piso de pedra e mármore trazia resquícios de afrescos decorativos nas paredes, revelados em fragmentos em vermelho, azul, preto e amarelo. Em outros quartos foram encontrados pisos de gesso, fornos e ainda fragmentos e travessas de vidro, além de estruturas subterrâneas que abrigavam os moradores contra o calor no verão.

“A propriedade luxuosa e as impressionantes abóbadas subterrâneas únicas são evidências das posses dos donos, cujo alto status e riqueza permitiram que construíssem uma luxuosa mansão que servia de residência e entretenimento”, afirmaram Oren Shmueli, Elena Kogan-Zehavi e Noé D. Michael., diretores da escavação.

Supõe-se que o dono da propriedade rural luxuosa tenha sido um proprietário de terras que trabalhava como supervisor de fazendas. O sítio arqueológico estava localizado entre duas antigas mesquitas, e a ideia da IAA é abrir o local para visitação pública.