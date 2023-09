Manutenção da STI deixará serviços digitais do Detran fora do ar neste fim de semana

Os serviços digitais do Detran-MS ficarão fora do ar das 6h de sábado (09) até às 17h de domingo (10). A indisponibilidade do sistema se dará pela manutenção que a STI fará no banco de dados.

Esta parada causará indisponibilidade em todos os serviços de habilitação, veículos, multas e arrecadação inclusive os sistemas disponíveis no portal de serviços, servonline e Detran Web.

O comunicado da STI destaca que a “operação é essencial para garantir o desempenho, e evitar problemas futuros, como erros em dados computacionais e lentidão no sistema”.

Com a manutenção sistemas, aplicativos e serviços estarão temporariamente inacessíveis.

Mireli Obando, Detran-MS

Foto: Álvaro Rezende