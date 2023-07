Mapa auxilia equipes na busca por piloto e passageiros de avião desaparecido no PR

Um mapa que mostra os pontos de buscas tem auxiliado equipes de socorro na procura de pelo avião monomotor desaparecido na altura da Serra da Prata, na região da Serra do Mar, no litoral do Paraná. O item mostra os pontos de atuação dos militares em solo e pelo ar, com auxílio de helicópteros e um avião.

Mapa auxilia equipes na procura por piloto e passageiros de avião desaparecido no PR. As buscas entram no 5° dia e hoje (7) a procura se concentra no ponto do último sinal enviado pela aeronave antes de perder contato.