Mapa lança Consulta Pública para o Programa Carbono + Verde

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo (SDI) lança, na próxima segunda-feira (5), às 14h, consulta pública relativa ao Programa Nacional de Cadeias Agropecuárias Descarbonizadas – Programa Carbono + Verde. O evento será realizado em formato híbrido com transmissão ao vivo no canal do Mapa no Youtube, e terá a participação do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

O Programa Carbono + Verde terá por finalidade conferir credibilidade e transparência à produção primária agropecuária de baixa emissão de carbono, de maneira a criar um ambiente propício à promoção do desenvolvimento sustentável do setor. Para isso, é necessário viabilizar a participação e validação da sociedade brasileira no seu processo de construção, de forma a contribuir e legitimar a formalização desse importante programa. A Consulta Pública ficará disponível por 60 dias.

