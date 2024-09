Mapa muda atividades para Mato Grosso para Reuniões do G20

A partir de 2 de setembro, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) transferirá suas atividades para Mato Grosso para as reuniões do Grupo de Trabalho de Agricultura do G20. A Portaria Mapa nº 715 de 2024 designa altos funcionários para o estado, onde o gabinete funcionará em Cuiabá (2-7 de setembro) e em Chapada dos Guimarães (8-15 de setembro). As reuniões do G20 serão nos dias 10 e 11 (técnica) e 12 e 13 (ministerial), focando em segurança alimentar e mudanças climáticas. Mato Grosso foi escolhido pela sua importância na agricultura e pela diversidade de biomas.