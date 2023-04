Maqueiro agride jogador do Atlético-MG e acaba expulso em Pelotas

Um dos maqueiros do Brasil de Pelotas foi expulso durante o empate com o Atlético-MG por 1 a 1, nesta quarta-feira (26/4), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O funcionário do Xavante agrediu o atacante Pavón, do Galo, durante atendimento médico em jogo no estádio Bento Freitas, em Pelotas-RS.

Aos 27 minutos do segundo tempo, o meio-campista Patrick foi retirado de maca da partida. Pavón tentou apressar a saída do jogador e foi agredido pelo maqueiro. O atleta alvinegro reclamou com a arbitragem, que acabou por expulsar o funcionário do Brasil.

No jogo entre Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro, o maqueiro do Xavante foi expulso após tentar chutar o atacante Cristian Pavón, do Galo. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/iUUXMbytke — Goleada Info (@goleada_info) April 27, 2023

No momento em que Patrick foi retirado de campo, o Atlético perdia a partida por 1 a 0. Visto a vitória do Galo no jogo de ida por 2 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, o triunfo do Brasil levaria a decisão para os pênaltis.

Contudo, aos 43 minutos do segundo tempo, o meia Zaracho empatou o jogo com bonito gol de voleio. O argentino garantiu não apenas a classificação alvinegra para as oitavas de final, como também uma premiação de R$ 2,1 milhões.