A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande está sob novo comando desde essa terça-feira (17). Mara Bethânia Gurgel teve sua nomeação publicada ontem, em edição extra no Diogrande.

A nova titular da Sectur é graduada em administração e pós-graduada em Gestão de Cidades e Agronegócios e MBA em Controladoria e Finanças. Empresta há muitos anos seu talento ao serviço público, tendo chefiado a Superintendência de Administração e Finanças da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, atualmente atuava como secretária adjunta na Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Mara trabalhou ainda como chefe de gabinete na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A experiência no trato com a coisa pública foi fundamental na escolha de seu nome para atuar na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da capital.

Cearense de nascimento, ela vive no Mato Grosso do Sul há mais de 50 anos. Diante do desafio de gerir o turismo e a cultura na capital, Mara disse que vai fortalecer o diálogo e a participação dos setores envolvidos na formulação, execução e acompanhamento das políticas públicas nessas áreas.

“O papel da gestão pública na cultura é o fomento das atividades culturais e não a cooptação de artistas e trabalhadores. Vamos discutir cada passo da nossa gestão com o conselho municipal de turismo e entidades representativas dos artistas, técnicos e produtores de cultura. Defendemos uma cultura plural, participativa e inclusiva que resgate nossas tradições e impulsione a criatividade e o talento da nossa gente”, afirma a nova secretária.

O turismo, com sua capacidade de gerar emprego e renda na cidade, será tratado da mesma forma, com a participação dos setores ligados ao segmento e a prefeitura apoiará o empreendedorismo no setor, sem esquecer a promoção da cidade para o incremento dessa atividade tão importante para a economia da capital.