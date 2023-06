Mara Caseiro busca mais segurança na BR-163

Incansável na luta por mais segurança na rodovia BR-163 em Mato Grosso do Sul, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicita a adoção de medidas emergenciais especialmente no trecho entre Eldorado e Mundo Novo, ao governador Eduardo Riedel, ao ministro dos Transportes, Renan Filho, ao diretor-geral da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Rafael Rodrigues e ao diretor-presidente da CCRMS/VIA, Roberto Calixto. Ela pede que seja assegurado nesta rodovia, o tráfego de veículos e a preservação de vidas.

“Como representante do povo sul-mato-grossense, há tempos tenho alertado para o perigo do trecho da BR-163 entre Eldorado e Mundo Novo que já causou a perda de diversas vidas. No entanto, até o momento, a CCRMS/Via não fez nada para resolver a situação! Até quando vidas serão perdidas? O que mais precisamos fazer para chamar a atenção dessa empresa que é a responsável pelo tráfego de veículos nesta rodovia?”, questionou a deputada, na sessão desta quarta-feira (14).

A indignação da deputada aconteceu após os diversos acidentes ocorridos nos últimos dias. No último dia 11, duas pessoas faleceram no trecho, 14 dias antes, outras duas pessoas também perderam suas vidas. “Nos últimos 30 dias, 04 vidas foram perdidas na BR-163 entre Eldorado e Mundo Novo. Isso é inadmissível! Há anos tenho denunciado, chamado a atenção da autoridade do perigo do trecho, mas até hoje, nada foi feito!”, indignou-se Mara Caseiro, em seu discurso no plenário da Assembleia Legislativa.

Diante da situação da rodovia, a deputada fez a solicitação de medidas emergenciais. “Continuamos na tentativa de resolver o caos da via, a fim de evitar que mais acidentes aconteçam e mais vidas sejam perdidas”, salientou ela.

A parlamentar também reiterou o pedido de relicitação da concessão da rodovia federal BR-163, especificamente no trecho que corta o Mato Grosso do Sul. “Que esta nova licitação contempla a duplicação entre os municípios de Eldorado e Mundo Novo, pois já estava prevista na concessão anterior e será extremamente benéfica à população sul-mato-grossense que paga pelos serviços prestados e deve receber a contrapartida da concessionária de serviço público contratada”, finalizou ela.