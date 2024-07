Mara Caseiro conclui semestre com muitas realizações e conquistas para MS

Muito trabalho por Mato Grosso do Sul é o lema da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) que, neste semestre, apresentou 79 indicações de melhorias nos municípios e 09 projetos de leis. A deputada também realizou neste período, ações voltadas para a cidadania, mais de 50 visitas aos municípios de Mato Grosso do Sul, entrega de emendas parlamentares e muitas reuniões com lideranças municipais e estaduais.



A maior parte das indicações apresentadas por Mara Caseiro neste semestre foram voltadas para as áreas da Educação e da Saúde. “Em sua maioria, as demandas vêm dos representantes dos municípios que nos solicitam melhorias nas áreas que mais estejam necessitando de atenção do governo estadual. Neste ano, além da educação e da saúde, recebemos muitos pedidos com relação à infraestrutura e ao agronegócio”, disse ela.



Dos 09 projetos de leis, 04 foram sancionados pelo governador Eduardo Riedel (PSDB). “Entre os que foram sancionados, destaco a Lei nº 6.206 de 2024, que cria o Estatuto da Mulher Parlamentar, no âmbito de Mato Grosso do Sul. O Estatuto da Mulher Parlamentar tem a finalidade de dispor sobre os mecanismos de prevenção, cuidados e responsabilização contra atos individuais ou coletivos, de assédio e qualquer outra forma de violência contra mulheres”, explicou Mara Caseiro.



O último projeto de lei apresentado pela parlamentar trata da implantação do Programa Lixo Zero em todo o Estado. “Essa proposta tem como premissa a produção e o consumo consciente, responsável e sustentável com a não geração de resíduos e o combate ao desperdício. O objetivo também é que esse processo minimize a destinação final, aumentando a segregação de resíduos nas fontes geradoras, o tratamento dos resíduos orgânicos através da compostagem e a valorização dos recicláveis”, detalhou.

Ações e lançamento de obras



Ainda neste período, Mara Caseiro realizou 05 eventos voltados para a cidadania, cultura e direitos das mulheres. Ela também participou de eventos importantes como o 39º Encontro da Associação das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel). “Realizamos sessões solenes, palestras, lançamento do II Concurso Estadual de Redação e Desenho da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet e, ainda, conquistamos o segundo lugar do prêmio Abel, na modalidade Educação Legislativa, com os projetos “Introdução à Linguagem Brasileira de Sinais: Libras” e o “I Concurso de Redação”. Foi um semestre de trabalho com resultado”, celebrou a deputada.

Também teve destaque nestes meses, a inauguração de 19 km da MS-295, no distrito de Porto Morumbi, em Eldorado. A obra inaugurada em maio contou com a presença de diversas autoridades como o governador Eduardo Riedel e o ex-governador e presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja. Na ocasião, também aconteceu o lançamento da reforma geral da Escola Estadual Silo Vargas e da Escola Estadual Eldorado. “Foi um momento marcante para a história de Eldorado. Sonhos que foram realizados após anos de muito trabalho e dedicação”, concluiu a parlamentar.