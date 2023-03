A Deputada Estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao diretor-presidente da AGESUL, Mauro Azambuja Rondon, a recuperação asfáltica da MS-422 no trecho entre Camapuã a Figueirão. Conforme o vereador camapuense, Professor Jean, o trecho entre os municípios encontra-se intransitável. “Os buracos e desníveis tornam a via intransitável, com risco de acidentes”, disse ele.

No pedido, a deputada também destacou o prejuízo financeiro dos cidadãos que trafegam pela rodovia. “As precárias condições rodoviárias são barreiras reais tanto para a agricultura, indústria e comércio, quanto para o progresso dos municípios”, destacou ela.

Diante das justificativas, a parlamentar pediu o pronto-atendimento da solicitação. “Certa de sua compreensão peço que a indicação formulada seja atendida”.