Para melhor desempenho dos estudantes da Escola Estadual Antônio Fernandes, do município de Naviraí, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), solicitou ao governador Reinaldo Azambuja e à secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, a realização de reforma estrutural na escola que atende aproximadamente 192 alunos, desde a educação infantil até a educação inclusiva.

“Com a falta de aulas presenciais, devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, esse é o momento ideal para que o prédio escolar receba a reforma necessária para ofertar aos alunos e ao corpo docente e administrativo, o conforto e o bem-estar tão essenciais para o bom desempenho acadêmico”, afirmou a parlamentar. A indicação feita pela deputada Mara Caseiro foi realizada no dia 08 de abril. “Em razão da importância do pedido formulado e do período de suspensão das aulas presenciais, peço que a solicitação apresentada seja prontamente atendida”, pediu.