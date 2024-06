Mara Caseiro propõe a criação da Frente Parlamentar dos Direitos das Mulheres

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) é a proponente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres instituída na sessão plenária de quinta-feira (20). A criação da Frente Parlamentar recebeu apoio das duas deputadas estaduais Lia Nogueira (PSDB), Gleice Jane (PT) e dos demais parlamentares presentes na sessão.

A ideia, conforme a deputada Mara Caseiro é que a Frente Parlamentar dos Direitos das Mulheres promova debates, desenvolva políticas públicas e subsidie informações técnicas e estatísticas com relação aos direitos da mulher. “Também analisaremos a efetividade de leis que não conseguem obter a eficácia na ponta como deveriam”, observou.

Para atingir suas finalidades, a Frente Parlamentar poderá agregar, além dos deputados que subscreverem o ato de criação, representantes governamentais e não governamentais que atuem nas áreas de interesses. “Iremos discutir temas relevantes com parlamentares e membros da sociedade civil e pública, que estejam interessados na promoção do direito das mulheres à saúde, educação, emprego, renda, vida segura, com respeito e ampliação de oportunidades, entre outros”, disse a deputada.

A coordenação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres será presidida por Mara Caseiro. “Iremos trabalhar em conjunto com as deputadas Lia e Gleice, além dos outros deputados interessados, buscando sempre a garantia que as questões de gênero sejam tratadas com a seriedade e urgência necessárias. Ao promover políticas públicas inclusivas, educar a população, apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade e aumentar a representatividade feminina, essa frente contribuirá significativamente para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, finalizou Mara Caseiro.