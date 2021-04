A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou, ao secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel e ao secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende Pereira, a instalação de Hospital de Campanha com, no mínimo 15 leitos, para atendimento aos pacientes vítimas da COVID-19, no município de Ribas do Rio Pardo. A indicação atende pedido do vereador Álvaro Andrade dos Santos (Nego da Borracharia) e do presidente do diretório municipal do PSD, Jeferson Santos (Careca).

Com cerca de 25 mil habitantes, Ribas do Rio Pardo encontra-se com alto grau de infecção (vermelho), segundo o mapa da 10ª Semana Epidemiológica de 2021. Diante disso e da insuficiência de recursos hospitalares para atendimento da população, a parlamentar pediu celeridade na implementação do hospital de campanha.

“É extremamente necessário que seja construído esse centro de assistência médica para amparar as pessoas de Ribas do Rio Pardo que estão infectadas com a Covid-19. É reconhecido em nosso país que hospitais de campanha se tornaram uma das principais estratégias de controle frente à pandemia, auxiliando no suprimento das demandas de leitos no sistema de saúde”, declarou Mara Caseiro.