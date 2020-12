Em atenção à solicitação dos vereadores de Nioaque Silas Nunes Ferreira, Luis Fina de Oliveira e Pablo Ruan Pache Correa, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) fez indicação na sessão desta quinta-feira (03), de obras de recuperação, patrolamento e cascalhamento na MS-347, no trecho de 90 Km que não possui pavimentação asfáltica e liga os municípios de Nioaque a Dois Irmãos do Buriti.

Segundo os vereadores, a via não está conservada e há anos não recebe melhorias estruturais como patrolamento e cascalhamento. “Devido às condições nada boas deste trecho, vários fatos prejudiciais têm acontecido com a população que faz esse trajeto. Isto porque, além de interligar os Nioaque e Dois Irmãos do Buriti, a via é meio de acesso aos Assentamentos Monjolinho, São Manuel e Marcos Freire, locais que em muitas oportunidades, especialmente no período de alta pluviométrica, ficam isolados dos núcleos urbanos, pois intransponíveis”, disseram eles.

Outra consequência da falta de reparos estruturais na rodovia é a péssima trafegabilidade e fluidez de veículos pela via, às quais refletem no bem-estar da população. “São vários os prejuízos socioeconômicos, pois as condições ruins do trecho impõem obstáculos ao transporte e escoamento da produção agropecuária da região, especialmente da agricultura familiar, segmentos que têm relevante notoriedade no contexto econômicos dos municípios da região”, explicaram os vereadores de Nioaque.

Diante da importância do pedido formulado e dos inúmeros benefícios que o patrolamento e cascalhamento deste trecho acarretará ao cidadão sul-mato-grossense, a deputada Mara Caseiro pediu pronto atendimento da indicação ao Governo do Estado.