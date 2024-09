Mara Caseiro solicita pavimentação asfáltica na MS-135, em Costa Rica

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao governo estadual, a pavimentação asfáltica em trecho de vinte quilômetros da MS-135, no município de Costa Rica. A indicação atende pedido do vice-prefeito Ronivaldo Cota e das lideranças partidárias, Evair Gomes Nogueira, Walter Silva Rodrigues, Helena Otoni Camargo Braun, Limiro Paulino Neto, João Santos Coelho de Oliveira e Adair Tiago de Oliveira.

Encaminhada ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcantara de Carvalho e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, Mauro Azambuja Rondon, o trecho que necessita de asfalto é o que vai da sede do município até a BR-359. “Este trecho é importante para o município de Costa Rica, já que por meio dele é possível ter acesso aos municípios de Alcinópolis, Coxim, Chapadão do Sul e outros. Não bastasse isso, estão localizadas por toda sua extensão diversas propriedades rurais”, afirmou a deputada.

Além da importância logística, a necessidade de asfalto se dá pela ausência de impermeabilização asfáltica. “Os requerentes me disseram que na época de chuva, esse trecho fica repleto de lama, desmoronamentos e buracos na via, tornando-a em alguns casos intransitável. Por outro lado, em épocas mais secas do ano, como a que estamos, a falta de asfalto provoca muita poeira, acarretando doenças e desconforto aos munícipes”, disse Mara Caseiro.

Diante dos fatos apresentados, a parlamentar solicitou a pavimentação asfáltica do trecho. “A infraestrutura viária inapropriada não somente coloca em risco a população que mora e trafega pelo local, mas também prejudica o desenvolvimento econômico do município e das propriedades rurais ali localizadas. Portanto, peço que a indicação apresentada seja atendida”, finalizou ela.