Mara Caseiro solicita unidade do Corpo de Bombeiros e revitalização de Praça em Camapuã

Para Camapuã, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao governo estadual, a implantação de base do Corpo de Bombeiros e a revitalização da praça municipal, localizada no bairro Vale do Sol. As duas indicações atendem pedido do vereador Professor Jean.

A base do Corpo de Bombeiros foi solicitada com objetivo de prevenir incidentes decorrentes de incêndios. “Camapuã não dispõe de uma unidade do corpo de bombeiros militar, sendo que o grupamento mais próximo está há mais de oitenta e quatro quilômetros de distância. Esta distância prejudica o atendimento adequado em casos como o de acidentes de trânsito com vítimas, acidentes domésticos, resgates, acidentes com animal peçonhento, choque elétrico, entre outros”, comentou a deputada.

No caso da revitalização da praça municipal, Mara Caseiro falou sobre a importância do lazer e da cultura para os moradores do município. “A praça municipal do bairro Vale do Sol é um local tradicional de Camapuã, sendo bastante frequentada, já que ali estão instaladas uma quadra poliesportiva e uma pista de skate. Apesar disso, a praça está com sua infraestrutura totalmente danificada e desatualizada, sendo necessária a recomposição e modernização desta estrutura”, explicou.

Ambas as indicações foram apresentadas pela deputada, na sessão plenária desta quarta-feira (07). “Aguardamos o pronto-atendimento das solicitações”, finalizou.