MARACAJU: Alimentos arrecadados com a Supercopa de Futsal Masculino são destinados para o Grupo Cáritas

A Prefeitura de Maracaju, por meio da parceria da Secretaria Municipal de Esportes, FAC – Fundo de Apoio a Comunidade e Coordenadora da Mulher, realizou a entrega de 114 (Cento e quatorze) cestas de alimentos montadas com itens arrecadados na Supercopa de Futsal Masculino realizado no período de 15 a 19 de março na Arena Maracaju – Dr. Adersino Valensoela Gomes.

Os alimentos utilizados para a montagem de cestas foram fruto dos ingressos (pulseiras) que a comunidade trocou para a entrada dos jogos, trata-se da segunda competição de nível nacional que utilizou desta metodologia que alia esporte à solidariedade.

Conforme a Primeira-Dama e Presidente do Comitê Gestor do FAC Meire Calderan, este trabalho continua focando sempre no apoio às instituições que auxiliam famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social, seja ela permanente ou temporária.

O que é a Cáritas

A Cáritas é um organismo da Igreja Católica que apoia iniciativas populares, sobretudo de geração de trabalho e renda, chamadas PACs – Projetos Alternativos Comunitários.