Associação Empresarial de Maracaju fez a abertura oficial de mais uma edição do Liquida Maracaju. Ação Conta com o apoio da Prefeitura de Maracaju e Câmara de Vereadores, que acontece no período de 08 a 10 de Setembro nas empresas identificadas, somando expressivos descontos, condições e ofertas especiais para toda a população maracajuense.

Esta campanha iniciou ainda em 2008, sempre com a iniciativa da associação empresarial, e agora retoma visando fomentar vendas, atrair clientes com descontos agressivos e beneficiar ainda mais a economia local.

Segundo o Presidente da ASSEMA Fernandes Figueiredo Cristaldo o “Liquida Maracaju” retorna após uma rápida paralisação devido a pandemia e agora com ainda mais motivação para fazer o consumidor ganhar descontos de até 70%, bem como, gerar empregos, renda e oportunidades para todos.

“Temos que salientar que ações como essas fomentam vendas, criam oportunidades e beneficiam a todos, especialmente os clientes, contamos com o apoio da Prefeitura, Câmara de Vereadores e as empresas parceiras. O objetivo desta campanha é ampliar as vendas e tenho certeza que isso ocorrerá também com o apoio da comunidade maracajuense.” Afirmou Fernandes Figueiredo Cristaldo.

Para o Prefeito Marcos Calderan ações como essas fazem parte de sua história, seja como empresário ou como Diretor da ASSEMA, agora enquanto Poder Público compreende a importância de apoiar a realização de mais este “Liquida Maracaju”.

“Como gestor público sabemos da importância também de retermos esses clientes no comércio de nossa cidade, evitando que vá comprar fora e esse Liquida Maracaju vai de encontro a isso, concedendo descontos expressivos e possibilitando que o consumidor compre e invista o seu dinheiro em nossa cidade, naturalmente, todos ganham com isso, inclusive o município que arrecada mais e assim, pode retornar esses investimentos a comunidade com obras e outras ações. Convido a todos a prestigiarem e visitarem o comércio local.” Afirmou Marcos Calderan.

Sobre o Liquida Maracaju

Os clientes poderão visitar as empresas no período da promoção e irão notar a alteração nos preços e ainda ofertas especiais em empresas como Ótica Trento, Marisol, Wosniak Modas, Soberana Confecções, Ótica Sorella, Hiperfesta, Severina ChikChik, Ju Spekken, O Boticário, Sabor Caseiro da Flor, Restaurante e Petiscaria, Bica D’água, Empório Produtos de Limpeza, Firenza Store, Mercados dos óculos, Daron, Inkapel, MadePortas, FG Informática, Agro Culturas, Miziarinha Kids, Veron Modas Algo Tão Doce, Laser Centro de Estética Avançada, Casa Esporte, Vilucas, Sintonia, Bem Estar Life, Pé Legal calçados, Magnata, Magazine Campo Grande, HM Celulares, Qualifica Cursos e Treinamentos, entre outras que ainda se cadastrarem na campanha.