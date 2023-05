MARACAJU: Com recursos próprios, Prefeitura atende região com recapeamento esperado há mais de 30 anos.

A Prefeitura de Maracaju, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, concluiu nesta semana o recapeamento da Rua Eva Rodrigues, localizada na Vila do Prata.

A obra foi executada com recursos próprios por parte do município e contempla uma região não atendida por mais de 30 anos, moradores da região comemoram o recapeamento efetuado pela atual gestão.

“Ficamos felizes em poder realizar essas melhorias, seguindo uma determinação do Prefeito Marcos Calderan, estamos trabalhando intensamente na recuperação de vias por meio do recapeamento, já que aumenta a durabilidade, evitando assim o que chamamos de retrabalho com tapa-buraco, por mais que este serviço ainda continue em outras vias ainda não contempladas com o recapeamento. Agradecemos aos moradores pelo carinho e também a compreensão pelos eventuais transtornos que as obras causaram, mas agora é o momento de comemorar pela rua nova.” Explicou Joaquim Herrera, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.

A obra contempla uma série de investimentos pela Prefeitura na região da Vila do Prata, onde foram realizados o alargamento e recapeamento da Rua Rui Barbosa, recuperação e recapeamento de um trecho da Rua Luiz Porto Soares e agora a Rua Eva Rodrigues.

Todas as ruas também estão recebendo sinalização horizontal e vertical por parte do Gemutran, sendo realizados logo após o término dos trabalhos de recapeamento.