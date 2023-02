Nesta quarta-feira, 15-02, foi realizada uma importante capacitação dos Conselheiros do FUNPREVMAR, fruto de uma parceria da Prefeitura com a instituição, que também capacitou servidores indicados de outros órgãos do município.

O objetivo é prepará-los para a participação na prova de Certificação Específica da Secretaria de Previdência, requisito obrigatório para conselheiros e membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e também o Comitê de Investimentos.

De acordo com a Diretora Presidente Bruna Ferreira Figueiró da Silva o objetivo da capacitação é preparar conselheiros e servidores convidados para esta importante avaliação.

“Quero também destacar que o Prevmmar é uma instituição aberta, consideramos a Casa do Servidor, afinal é daqui que sai a aposentadoria e benefícios de nossos servidores públicos municipais, por isso, contamos e estamos de portas abertas para a participação de servidores que queiram cooperar, para isso, estamos constantemente em busca de melhorias, treinamentos, tudo para cuidar da melhor maneira do futuro do serviço público de nossa cidade, especialmente, daqueles que tanto trabalharam e se dedicaram a nossa cidade.” Finalizou Bruna.

O Curso Preparatório para Certificação Previdenciária contou com a instrução das Instrutoras Naira Kelly Fulop Gomes Ramão e Letícia Gomes de Souza.

O Art. 28 da Lei Complementar 169/2022 aponta os regramentos para participação no conselho do Funprevmar, entre eles: não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do Art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de Maio de 1990; possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos dos parâmetros legais; possuir comprovada experiência no exercício da atividade nas áreas financeira, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria e ter formação superior.

Sobre os Conselhos do FUNPREVMAR

O conselho é composto por 5 (cinco) titulares e 5 (cinco) suplentes, assim como o Comitê de Investimentos.

Os membros do conselho são indicados pelo Poder Executivo(1 representante para o Conselho Administrativo e 1 representante para o Conselho Fiscal), Legislativo (1 representante para o Conselho Administrativo e 1 representante para o Conselho Fiscal) e Sindicatos (Sintrema e SISPMMA) (1 representante para o Conselho Administrativo e 1 representante para o Conselho Fiscal, sendo que do SISPMMA, além dos ativos, conta com um representante dos aposentados e pensionistas, sendo também um titular e outro suplente).

Sobre o FUNPREVMMAR

FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS – FUNPREVMAR foi criado em 13/08/1993, através da Lei Municipal 1.025/93. Posteriormente, houve a reorganização através das leis 1258/2000 e 1.433/2005, sendo que em 2005 foi elaborada a reorganização de nosso sistema previdenciário aplicando as Emendas Constitucionais. Tivemos outra mudança pela lei 1892/2017 e suas alterações (Lei 1982/2020). Transformado em fundação pela Lei Complementar 169/2022.

Desde então, a FUNPREVMAR, vem amparando os servidores e concedendo benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões), todos atendidos em nossa sede própria. A FUNPREVMAR conta com uma equipe composta por: 1 Diretora Presidente, 1 Diretora Financeira, 1 Diretora Administrativa e de Benefícios, 1 Assessor de Finanças e Gestão de Recursos, 1 Procuradora Jurídica, 1 Contador, 1 Analista Previdenciário, 1 Assistente Administrativo, 1 Motorista e 1 secretária, sendo estes dois últimos cedidos pela Prefeitura Municipal.