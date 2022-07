Melhorias na prestação do serviço de telefonia e internet da operadora Vivo para o distrito de Vista Alegre, município de Maracaju, foram solicitadas pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), na sessão de hoje, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O pedido feito pelo vereador Nenê da Vista Alegre foi encaminhado pela deputada, ao gerente regional da Vivo em Mato Grosso do Sul, Heriberto Liberatti e ao Gerente Operacional Regional da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, Paulo Aurélio Pereira da Silva.

Segundo o vereador Nenê da Vista Alegre, o distrito de Vista Alegre tem uma população estimada de 4.500 habitantes, sendo a operadora de telefonia VIVO S/A, a responsável por transmitir sinal de telefone e internet aos moradores do distrito. “Infelizmente está ocorrendo uma deficiência na prestação destes serviços à comunidade local. São inúmeros os relatos de pessoas que têm ficado vários dias sem qualquer meio de comunicação”.

Para a deputada, a falta de comunicação causa grande prejuízo para a população. “Além da segurança e saúde dos munícipes, os serviços de comunicação e internet são indispensáveis e considerados essenciais ao bom andamento da sociedade, cada vez mais moderna e que exige a troca de informações em tempo real”, disse ela.

Diante desses prejuízos à população do distrito de Vista Alegre, a deputada Mara Caseiro destacou a importância do pedido. “Melhorias no sinal de telefonia é um pleito de fundamental importância e que deve ser atendido com brevidade”, ressaltou.