MARACAJU: Em noite repleta de emoção, Hospital Soriano Corrêa da Silva homenageia pioneiros.

Na noite da última quinta-feira 27-07 o Hospital Soriano Corrêa da Silva comemorou 76 anos de fundação e em evento na Câmara Municipal reconheceu pessoas importantes e que fizeram ou fazem parte da história da entidade.

De acordo com a atual Presidente do Hospital, Dra. Teliane Bisognin o objetivo do evento foi de comemorar o aniversário da entidade e também reconhecer pessoas importantes para a entidade.

“Uma alegria enorme poder possibilitar este momento, nossa gestão à frente do Hospital tem buscado oferecer uma saúde pública de referência a comunidade, felizmente, temos conseguido, fruto do apoio da sociedade e, especialmente, do Poder Público Municipal que de forma criteriosa aportar 1.200.000,00 mensalmente no Hospital Soriano Corrêa da Silva.” Afirmou Teliane.

Participaram do evento o Prefeito Marcos Calderan, Primeira-Dama Meire Calderan, Secretário Municipal de Saúde Thiago Caminha, Vereador Nenê da Vista Alegre, Superintendente da ABM. Paulo Chagas, Presidente do Hospital Soriano Corrêa da Silva Dra. Teliane Bisognin, além de servidores da saúde e a comunidade em geral.

Homenageados

Seila Maria Garcia Corrêa, filha de Tatão, primeiro Presidente da Sociedade Beneficente de Maracaju.

Ione, primeira enfermeira do Hospital.

York Olegário e Olga Martins, casal que apoiou a entidade.

Maria Olegária Maciel, iniciou seu trabalho no hospital no dia 22 de dezembro de 1996 e trabalhou no hospital por 26 anos.

Vilma Amarili Pinto, técnica em enfermagem e desde 1986 trabalha na unidade hospitalar, ou seja, 37 anos dedicados em servir ao próximo.

Participação da Secretaria de Cultura No hall de entrada do evento, foram expostos itens antigos e utilizados pelo Hospital, além de banners com a história da entidade, precursores e números do hospital.

Todo este criterioso trabalho de pesquisa foi realizado pelo Professor Dennis Ribeiro de Oliveira, servidor da Secretaria Municipal de Cultura, atuando no Museu de Tecnologia Regional Domadora Anna Thereza de Lima Alves.

Denis é professor concursado da Rede Municipal de Ensino de Maracaju, é formado em Pedagogia – licenciatura plena pela UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e em História pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, com especialização em africanidade pela Universidade Norte do Paraná.

Sobre o Hospital Soriano Corrêa da Silva

As atividades da Associação Beneficente de Maracaju iniciaram no dia 27 de julho de 1947, como fruto da união e da vontade do povo de Maracaju que não mediu esforços em prol do objetivo comum de trazer para a cidade uma unidade hospitalar para atendimento da comunidade.

Até então, os atendimentos de média e alta complexidade exigiam o deslocamento da população para Campo Grande, capital do estado.

O hospital é fruto do trabalho de 69 (Sessenta e nove) sócios, produtores rurais, empresários, membros da sociedade de Maracaju e até a atualidade é motivo de orgulho para a população.

Com isso, comemora-se em 27 de Julho, 76 anos, são 912 meses, 27.740 dias, mais de 660 mil horas de muito trabalho, de muito suor, de muitas vidas.

Todos os dias nas mãos desses muitos profissionais, estão as vidas de muitas pessoas.

Em 2022, foram mais de 147 mil atendimentos realizados na Associação Beneficente de Maracaju.