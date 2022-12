O Prefeito Marcos Calderan esteve visitando as obras de reforma e revitalização do CEPE Roberto de Oliveira, popularmente conhecido como CEPE do Cambaraí. A obra é fruto de mais uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Maracaju e totaliza um investimento de R$ 1.936.420,11 (Um milhão, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e onze centavos).

De acordo com o Prefeito Marcos Calderan a obra representa a importância da presença do Governo Estadual em Maracaju. “São tantas obras que somente nossos recursos não seriam possíveis de atender, por isso, somando as forças, mais benefícios para a comunidade acontecem. O CEPE do Cambaraí é um importante ponto de encontro de amigos, famílias e também local para práticas esportivas e vida saudável, sendo merecedor desta revitalização.” Afirmou Marcos Calderan.

O Prefeito ainda lamentou que espaços como estes, até então estavam em total situação de abandono e relatou que desde que assumiu, buscou formular parcerias para deixar a cidade mais bonita, proporcionando assim, espaços públicos que a população realmente possa usufruir. No mesmo pacote de investimentos, também consta a reforma e revitalização do CEPE Simão Rocha.