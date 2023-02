Na manhã desta quinta-feira 23-02 a Prefeitura de Maracaju em parceria com o Governo do Estado realizou uma reunião com as famílias beneficiadas no programa “Lote Urbanizado”, integrado ao Programa Morar Bem do município que já beneficiou 144 (Cento e quarenta e quatro) famílias na cidade.

As famílias participaram de uma importante palestra com a Assistente Social da AGEHAB, Flávia Cristina de Angelo, recebendo orientações sobre a boa convivência na localidade, cuidados com o imóvel e a importância dos cumprimentos das etapas do programa.

“Nosso objetivo é orientar essas famílias, destacando a importância da conquista de cada uma delas, exemplificando a importância que um lar próprio tem para cada uma delas e suas respectivas famílias, objetivo maior é bater um papo, proporcionando conhecimentos sobre a boa convivência, zelo pelo imóvel e o ambiente em que se vive, demonstrando que o Governo do Estado segue acompanhando e apoiando as famílias beneficiadas com o Lote Urbanizado até a conclusão de suas moradias.” Afirmou Flávia Cristina de Angelo.

As obras já avançam e as unidades estão sendo construídas em quatro loteamentos da cidade: 35 (Trinta e cinco) no Fortaleza; 66 (Sessenta e seis) no Ilha Bela I; 09 (Nove) no Ilha Bela II e outros 34 (Trinta e quatro) no Ilha Bela Social.

As famílias têm o prazo para concluírem a construção de 24 (vinte e quatro) meses.

Em Maracaju, o Lote Urbanizado foi integrado ao Programa Morar Bem, entregando o lote, base do imóvel, primeira fiada de tijolos, infraestrutura urbana e ainda com recursos próprios da Prefeitura, entrega de Kit de Material de Construção no valor de 15 mil.

Participaram do evento, além da palestrante Flávia Cristina de Angelo, o Prefeito Marcos Calderan, a secretária de governo Cleusemar Wosniak, o secretário de obras Joaquim Herrera e os engenheiros Julia de Souza e Douglas Lang.

Sobre o Lote Urbanizado

Destaque e referência nacional, o programa Lote Urbanizado visa atender famílias com renda familiar de até R$ 4.685,00 e que não tenham sido beneficiados em nenhum Programa Habitacional Federal, Estadual e Municipal.

O município doa o terreno e presta assistência técnica, já o Governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia. Em alguns casos, o estado ainda financia a cobertura, caso o beneficiário assim aceite e a grande vantagem do programa é que não a parcela mensal no imóvel.