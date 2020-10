Em uma reunião com mais cem pessoas, sendo a maioria profissionais da educação de Maracaju, da rede municipal de ensino, o candidato a prefeito pelo MDB (partido do Movimento Democrático Brasileiro), Lenilso Carvalho, acompanhado da candidata à vice-prefeita, doutora Lidiane Chiesa e do prefeito municipal, doutor Maurilio Azambuja, anunciou que uma de suas medidas de governo será a adesão do município ao convênio com a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul).

“Essa é uma demanda dos professores e de outros servidores públicos que a validamos no decorrer da pré-campanha, quando ouvimos diversos profissionais da educação e pensamos na viabilidade da adesão, após análises decidimos incluir a medida no plano de governo, valorizando ainda mais os servidores municipais públicos de Maracaju, com esta medida”, reforçou Lenilso.

Além desta, o plano de Governo do candidato conta com mais de dez iniciativas seja na educação, entre elas o programa Aprendizado para todos, no qual a finalidade é implantar salas de recursos multifuncionais e o Escola premiada que vai premiar escolas, professores e alunos por rendimento escolar.

O encontro com os profissionais da educação foi realizada no bairro Vila Moreninha, com a presença do candidato a vereador pelo MDB, Celinho Padeiro.