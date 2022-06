A Prefeitura de Maracaju através da Secretaria de Assistência Social e FAC – Fundo de Apoio a Comunidade visitou o município de Ponta Porã, onde foram recepcionados pela Primeira-Dama da localidade Vânia Peluffo, objetivando conhecer o trabalho desenvolvido pelo FAC da cidade que confecciona agasalhos de Malha Soft, ideal para doação para as crianças e adolescentes carentes.

De acordo com Leiza Karen, Secretária de Assistência Social a visita é mais uma iniciativa da Primeira-Dama Meire Calderan que tem trabalhado de forma intensa na pesquisa de projetos que deram certo em outras cidades, objetivando trazer para Maracaju.

“A administração do Prefeito Marcos Calderan tem um compromisso com o social, recentemente encerramos o ‘Linhas do Amor’ doando itens de crochê para as famílias em situação de vulnerabilidade e cadastradas na Assistência Social e agora queremos ampliar com este bem-sucedidos projeto de Ponta Porã.” Afirmou Leiza. Para a Primeira-Dama Meire Calderan, aumentar o atendimento ao social é uma prioridade da gestão municipal.

“Sempre dialogamos com o Prefeito e um de nossos compromissos é esses, já melhoramos muito do que era feito anteriormente, mas essa troca de ideias, conhecendo ações que já dão certo em outras cidades é fundamental. Quero agradecer a receptividade da Primeira-Dama Vânia Peluffo, juntamente com o Prefeito Hélio que sempre nos atendem muito bem em Ponta Porã, certamente, boas novidades virão para nossa querida Maracaju.” Finalizou Meire Calderan.

Sobre a Malha Soft

Trata-se de um tecido sintético leve, macio, com ambos os lados (frente e verso) felpados. Com ótimo isolamento térmico e baixa de absorção de umidade. Utilização: Roupas, Pijamas, Roupas Infantis, Roupas e Mantas para Pets, Manta, cachecol e Cobertores.