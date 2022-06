A Praça Central Nestor Pires Barbosa foi entregue para a comunidade de Maracaju, totalmente reformada e transformada. Um novo local, focado no encontro de famílias e amigos, proporcionando um lindo aspecto visual para o coração da cidade. Ainda teve Show de Henrique Souza e João Bosco e Vinícius, mais um presentão do Governo do Estado, São 98 anos de força, coragem e desenvolvimento.