A Prefeitura de Maracaju através da Secretaria Municipal de Saúde, vem a público informar que o município realizou a locação de um imóvel no município de Barretos – SP, visando proporcionar um local de acolhida e descanso enquanto realizam o tratamento contra o câncer no Hospital do Amor do município.



De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Thiago Olegário Caminha, a iniciativa visa oferecer um pouco mais de conforto e tranquilidade neste momento tão difícil da vida dos pacientes com câncer.

“Atualmente, 135 maracajuenses fazem tratamento contra o câncer na cidade de Barretos-SP. Eles se deslocam até lá e nunca sabem ao certo quanto tempo permanecerão longe de casa. Assim, uma casa de apoio exclusiva para esses pacientes e seus familiares, pode representar uma segurança maior durante o tratamento.” Destacou Thiago Olegário Caminha.

O acesso e a permanência dos pacientes na casa serão organizados com a parceria da Associação Maracajuense de Apoio à Pacientes com Câncer – Amigos do João Neto – AMAPC, que está realizando campanha para arrecadação dos mobiliários para a casa e em breve divulgará as formas de acesso para esses pacientes.

“Nossa administração é voltada para as pessoas, por isso, concluímos a locação deste imóvel que agora é nossa Casa de Apoio, visando proporcionar mais conforto, comodidade e um suporte adequado aos pacientes do nosso município. Este apoio será prioridade durante a nossa gestão e com certeza, este trabalho trará sólidos resultados para o paciente e seus familiares.” Explicou Marcos Calderan, Prefeito de Maracaju.