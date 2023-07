MARACAJU: Para contribuir com manutenção de estradas vicinais e escoamento da produção, o município é contemplada com uma Motoniveladora.

Na última segunda-feira, 17-07, a Prefeitura de Maracaju por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo foi contemplada com uma Motoniveladora Zero para cooperar com a manutenção e conservação de estradas vicinais, melhorar a segurança do tráfego e contribuir com o escoamento da produção.

Na ocasião, foram entregues 19 motoniveladoras, contemplando as cidades de Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Coxim, Dourados, Iguatemi, Inocência, Jaraguari, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas, totalizando um investimento de 15,6 milhões de reais de recursos federais e estaduais.

“Nosso objetivo é atender as pessoas. Este investimento é o resultado de um trabalho conjunto. O Prosolo é um programa que já aplicou mais de R$ 180 milhões em equipamentos, máquinas e patrulhas para os 79 municípios. Agora pela boa administração destes recursos nós viabilizamos mais 19 motoniveladoras”, afirmou Eduardo Riedel, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul.

O importante maquinário foi adquirido dentro do Programa Prosolo, fruto de um convênio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ainda no ano passado, devido à boa gestão dos recursos por parte do Governo Estadual, foi possível realizar mais esta entrega.

Estiveram presentes na entrega o Prefeito Marcos Calderan, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo Joaquim Herrera.

Sobre o Prosolo

O programa já atendeu nos últimos dois anos os 79 municípios do Estado, com patrulha mecanizada, motoniveladora, caminhão com caçamba, pá carregadeira e escavadeira hidráulica, para ações manutenção de estradas vicinais e conservação do solo.

Já foram investidos R$ 202 milhões por meio do Prosolo, para distribuição de 335 equipamentos agrícolas, sendo R$ 102,8 milhões do Estado e R$ 99,6 milhões do Mapa.