Na tarde da última terça-feira, 14-03, a Prefeitura de Maracaju por meio da Secretaria de Assistência Social realizou a “Aula Inaugural” dos 11 (onze) cursos de capacitação adquiridos pelo município para serem concedidos gratuitamente aos alunos integrados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Ação Jovem.

O objetivo é proporcionar mais de 200 vagas gratuitas em parceria com o SENAC em diversos cursos que vão de encontro as necessidades do mercado de trabalho, ampliando assim as chances de inserção desses jovens no mercado de trabalho.

Conforme o Prefeito Marcos Calderan, somente com a educação é possível mudar o futuro de qualquer cidadão, mesmo não sendo da área, escolheu esta como uma de suas prioridades na gestão municipal.

“Nosso objetivo é atender todos os segmentos, mas compreendendo a necessidade de se investir na educação, realizamos obras e melhorias em todas as escolas e CIEI’s, adquirimos equipamentos e treinamentos para professores, agora em parceria com o SENAC trazemos esses cursos de capacitação para jovens que estão neste projeto vinculado a Assistência Social, objetivando gerar oportunidades de empregabilidade, crescimento pessoal e profissional a essa juventude que faz parte da mudança de rumos para melhor de nossa cidade, estado e nação.” Afirmou Marcos Calderan.

A parceria trouxe os cursos de Qualidade no Atendimento; Introdução a Planilha Eletrônica de Excel; Administração de Contas a pagar; Contas a Receber e Tesouraria; Vendedor Especialista; Vendendo Vantagens e Benefícios para o Cliente; Compras e Estoque, Informática Aplicada ao Meio de Trabalho; Vendas: Atendimento, propósito e benefícios; Vendas de Alta performance; Ferramentas de Planejamento e Gestão Empresarial; Finanças Corporativas para Comerciários.

De acordo com Leiza Karen Barbosa, Secretária de Assistência Social, Maracaju ganha com mais este investimento da administração municipal, afinal com isso, haverá jovens mais capacitados e aptos para se inserirem no mercado de trabalho.

“Quero parabenizar a Franciele que é nossa Coordenadora do Ação Jovem e tenho convicção que esses cursos, mudará, a vida dos jovens integrados a este projeto, façam com total dedicação e, certamente, terão resultados positivos a curto, médio e também longo prazo em vossas vidas.” Enalteceu Leiza.

Os cursos atenderão a faixa etária de 12, 14 e 16 anos nos períodos matutino e vespertino.

Participaram da Aula Inaugural o Prefeito Marcos Calderan, Primeira-Dama Meire Calderan, Secretária de Assistência Social Leiza Karen Barbosa, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Agadir Mossmann, Vereador Oseias Enfermeiro, Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Ação Jovem Franciele Dias Carneiro, Gerente do SENAC Dourados Lucélia Castro, além de pais e alunos do projeto.