A implantação e pavimentação de rodovias estratégicas para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul seguem em pleno andamento e já está mudando a realidade de regiões produtoras, como na MS-166, entre a MS-460 e a BR-267 – Posto Polaco, em Maracaju.

Com mais de um ano de obra no trecho que corresponde a 37,53 quilômetros de estrada, boa parte já tem asfalto a partir do entroncamento com a rodovia federal. O motorista Arlei Pedroso Barbosa, de 53 anos, trabalha há 20 anos em uma lavoura da região e, em todos esses anos, conviveu com a realidade e o transtorno de passar pela rodovia não pavimentada. “Quantas vezes ficamos atolados e no prejuízo com a estrada ruim”, recordou o trabalhador. Para Arlei, “o asfalto é tudo o que mais precisam”. “Veio para melhorar”, emendou

Pedro Martins, de 61 anos, trabalha há 15 anos em uma fazenda a beira da rodovia e, assim como Arlei, também já sofreu muito com as condições da estrada de chão. “Com as condições precárias em dias de chuvas era péssimo chegar aqui”, relembrou. Pedro considera que mesmo ainda não totalmente concluído, o asfalto que já chegou em boa parte da estrada já melhorou as condições de trabalho. “Não corremos mais tantos riscos”, disse.

Arlei e Pedro são apenas dois dos inúmeros usuários da rodovia que precisam passar todos os dias nesse trecho que encurta caminhos não só na região de Maracaju, mas também do município de Nioaque. Para executar a obra, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), está investindo R$ 49.285.232,35.

“Asfaltar trechos como esse da MS-166 vai além de proporcionar melhores condições de tráfego, é ter um olhar especial para regiões produtoras e, consequentemente, para o desenvolvimento do nosso Estado. Nossas equipes trabalham para que possamos entregar a obra dentro do cronograma”, disse o secretário da Seinfra, Renato Marcilio.

A pavimentação da MS-166 é uma das obras que serão entregues na próxima gestão e que o governador Reinaldo Azambuja já garantiu que deixará dinheiro em caixa para a conclusão dos trabalhos.