A prefeitura de Maracaju através da secretaria Municipal de Saúde, reforçou no mês alusivo ao “Novembro Azul”, ações focadas na saúde do homem, através de palestras de conscientização, coleta de exames e visitas em empresas rurais, com foco nos trabalhadores homens.

Durante todo o mês, ações como o Passeio Ciclístico Novembro Azul, Palestra e Coleta de Exames no Pátio de Obras, Palestra na Fazenda Sapé, Palestra na Cooperativa COAMO, Palestra na Fazenda Água Tirada, Palestra na Cooperativa Lar, aproximaram a secretaria de Saúde do público alvo da campanha.

De acordo com o secretário da pasta, Thiago Caminha, Maracaju tem uma preocupação extrema com a saúde de todos, e através do “Novembro Azul”, busca conscientizar a população masculina reforçando a importância dos exames preventivos.

“Maracaju conta com uma ampla estrutura de saúde pública para atender os homens, especialmente com ações de prevenção e orientação, realizadas em fazendas e cooperativas rurais, onde há um público predominantemente masculino”, explicou o secretário.