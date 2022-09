O Prefeito Marcos Calderan e o Secretário de Estado Adjunto de Educação Édio Antônio Resende de Castro realizaram visita técnica as obras de construção do moderno Complexo Esportivo e Cultura que está em fase de finalização da construção no Bairro Olídia Rocha.



Tratando-se de um investimento do Governo do Estado de mais de 20 milhões de reais a obra contou com a parceria do município que destinou o terreno de mais de 20 mil metros quadrados.

A obra visa trazer ao município um ginásio de grande porte, apto a receber jogos oficiais e uma construção mais moderna, adequando-se ao tamanho da própria cidade que muito evoluiu desde a inauguração do Ginásio “Louquinho”.

De acordo com o Prefeito Marcos Calderan a obra tem previsão de entrega para o dia 19 de Setembro, ocasião que contará com um jogo nacional amistoso com a presença do Jogador Falcão, além de shows, comprovando toda a grandiosidade do novo ponto esportivo e cultural da cidade.



“Estamos realizando essa visita neste local que será motivo de muito orgulho e um importante reconhecimento para toda a comunidade esportiva. Através do Governo do Estado, Maracaju ganha no próximo dia 19 de Setembro um moderno Complexo Esportivo e Cultural, detalhes finais estão sendo ajustados e tudo estará pronto, temos ainda uma novidade incrível para contar, teremos show e um amistoso com a presença ilustre do Jogador Falcão na inauguração, rei das quadras e agora em nossa terra!” anunciou Marcos Calderan, Prefeito de Maracaju.

O Prefeito ainda destacou que Maracaju torna-se a capital nacional do esporte com este grande presente do Governo do Estado, obtendo uma transformação e inúmeras novas possibilidades de receber outras importantes competições esportivas

De acordo com Édio Antônio, Secretário Adjunto de Educação o Governo do Estado reforça o seu compromisso com Maracaju, entregando um dos mais modernos complexos esportivos e culturais do centro-oeste do país para a cidade de Maracaju.



“O Governador Reinaldo Azambuja teve um trabalho intenso nos 79 município do estado, olhando também de forma carinhosa para Maracaju, foram inúmeras parcerias ao longo desses 7 anos e 8 meses de mandato, contemplando todas as áreas como saúde, educação, social e infraestrutura, toda essa parceria continua e estamos com o objetivo de fechar com chave de ouro com a entrega deste Complexo Esportivo e Cultural para nossa comunidade que viverá uma nova realidade na área do esporte com este novo local.” Destacou Édio.

Édio também ressaltou a valorização do local, através desta obra, reforçando o turismo da cidade, possibilitando que Maracaju receba competições oficiais, fomentando a economia local como rede hoteleira, restaurantes e vestuário.

Sobre o Complexo: Equipado com salas de imprensa, iluminação de alta performance e sistema de som, a estrutura será capaz de receber jogos oficiais e transmiti-los em canais de mídia em tempo real. Externamente, o Complexo vai apresentar uma esplanada para eventos, quadra de areia oficial, academia ao ar livre, pista de skate e playground.