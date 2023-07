MARACAJU: Prefeitura abre processo seletivo para mais de 60 cargos.

A Prefeitura de Maracaju por meio da Secretaria Municipal de Administração, vem a público informar que abriu “Processo Seletivo” destinado à seleção de cadastro de reserva para diversas vagas.

As vagas são para

Cargos administrativos: Analista Clínico, Analista de Sistema, Assistente Social, Arquiteto, Contador, Enfermeiro, Engenheiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Médico, Nutricionista, Cirurgião Dentista ESF, Orientador Social, Pedagogo Social, Psicólogo, Profissional de Educação Física, Turismólogo, Assistente Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Cuidador, Cuidador Social, Desenhista Gráfico, Fiscal de Obras e Postura, Técnico Agrícola, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico em Laboratório de Análises Clínicas, Topógrafo, Eletricista de Veículos e Máquinas, Oficial de Pavimentação, Operador de Máquinas I, Ajudante de Manutenção, Auxiliar de Disciplina, Auxiliar de Serviços Diversos, Atendente de Saúde, Motorista I, Mecânico, Oficial de Cozinha, Oficial de Manutenção, Motorista II, Motorista III (ônibus/ambulância), Vigia.

Cargos da Educação: Motorista III ônibus/ambulância, Oficial de Cozinha, Auxiliar de Disciplina – masculino e feminino – para atuar nas escolas e no transporte escolar, Auxiliar de Disciplina – sexo masculino – para atuar nas escolas e no transporte escolar com disponibilidade para pernoitar no trecho, Assistente de Centro Integrado de Educação Infantil (CIEI), Professor Coordenador, Professor de Arte, Professor de Matemática, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Educação Física, Professor de Ciências, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Estrangeira – inglês, Professor de Apoio Pedagógico Especializado I, Professor de Apoio Pedagógico Especializado II, Professor de Sala de Recurso Multifuncional I, Professor de Sala de Recurso Multifuncional II.

As inscrições ocorrem de 17 a 31 de julho, sem taxa de inscrição e serão realizadas exclusivamente pela internet por meio do site da Prefeitura de Maracaju https://www.maracaju.ms.gov.br/

SOBRE AS PROVAS

Serão provas objetivas, específicas para cada função, contando com disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Além da Prova de Títulos, por meio da entrega de fotocópias de documentos comprobatórios de titulação em até 5 (cinco) dias úteis após a homologação d aprova objetiva.

Maiores detalhes podem ser conferidos no Edital Completo, clique aqui.