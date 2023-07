MARACAJU: Prefeitura alinha ações de fiscalização em estabelecimentos que manipulam produtos de origem animal.

Na última semana a Prefeitura de Maracaju por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente realizou uma reunião no gabinete do prefeito visando alinhar as ações de fiscalização em estabelecimentos que manipulam produtos de origem animal, como linguiças e carnes temperadas.

A ação é de suma importância para garantir a segurança alimentar da população e cumpre a determinação do Decreto 9.013/17 que tornou obrigatória a prévia fiscalização industrial sanitária dos produtos de origem animal, sendo o Serviço de Inspeção Municipal (SIMM) o órgão responsável pela fiscalização da manipulação desses produtos.

Serão realizadas coletas de amostras pelo SIMM e pelo Departamento de Vigilância Sanitária para análises laboratoriais físico-químicas e microbiológicas em laboratórios credenciados.

Essas medidas visam identificar possíveis contaminações, assegurando a qualidade dos alimentos disponíveis no mercado e protegendo, assim, a saúde pública.

A reunião contou com a presença do Prefeito Marcos Calderan, Secretário Agadir Mossmann e representantes do Departamento de Vigilância Sanitária e do Departamento do Serviço de Inspeção Municipal (SIMM) da SEDEMA.