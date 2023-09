MARACAJU: Prefeitura apresenta Plano de Mobilidade Urbana para o município.

Um trânsito melhor e mais seguro, este é um dos objetivos do Plano de Mobilidade Urbana do município de Maracaju, apresentado na última sexta-feira, 15-09, em mais uma Audiência Pública no plenário da Câmara de Vereadores.

Contratada há cerca de 1 ano, mediante projeto licitatório, a empresa responsável por elaborar e apresentar o projeto, M.Urb demonstrou por meio de estudos técnicos alterações, complementos e medidas que o município deve tomar nos próximos anos, visando um trânsito adequado, comparando com dados populacionais, crescimento, quantidade de veículos, entre outros fatores.

ALGUMAS DAS MEDIDAS APRESENTADAS

Entre os fatos apresentados, são as chamadas “ruas completas”, ou seja, medidas que uma via deve ter, assegurando um trânsito de qualidade, englobando desde fachadas ativas em imóveis, espaço para ciclistas, ambientes mais atraentes, acessibilidade, iluminação, calçadas seguras e limite de velocidade.

A M.Urb apresentou os chamados “eixos prioritários”, isto é, ruas que precisam de ações, visando dar mais trafegabilidade, foram citadas: Rua 11 de Junho, Ponte da Avenida Marechal Deodoro, Rua Joaquim F. Azambuja e cruzamento entre a Rua 11 de Junho e Avenida João Pedro Fernandes.

O estudo é tão completo e significativo que apontou a necessidade do chamado “eixo prioritário de deslocamentos ativos” englobando uma Rede de Áreas Verdes, estipulando que este trabalho, caso realizado, possa gerar uma redução de até 5 graus por conta de uma arborização planejada.

Os técnicos destacaram ainda que durante as audiências públicas, houve muitas demandas e manifestações positivas em relação ao aumento da segurança viária em torno de escolas, em relação à necessidade de melhores condições de calçadas, trabalho que já vendo sendo realizado gradativamente.

O estudo ainda cita melhorias no transporte público urbano, tais como, ampliação de rotas e, incentivo na adesão por parte da comunidade, visando diminuir o trafego de veículos autônomos, transportando assim mais pessoas e ocupando menos espaço físico em vias urbanas.

A M.Urb ainda apontou outras ações, bem como, colocou-se à disposição para adequações e novas inserções no projeto, partindo de manifestação popular até 22-09, por meio do telefone (47) 9.9124-1767 e site www.murb.com.br