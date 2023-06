MARACAJU: Prefeitura destina terreno para a construção de novo Fórum.

Durante solenidade realizada na última sexta-feira, 16-06, na sede do Fórum de Maracaju, ocorreu o chamado “Gabinete de Integração” em nossa comarca, com a presença do Presidente do TJMS, Desembargador Sérgio Fernandes Martins, entre outras autoridades. Na ocasião a Prefeitura de Maracaju formalizou o compromisso de doação do terreno para a construção do novo Fórum do município.

A área contém 8.941,72 m², e está localizado na Av. Senador Filinto Muller. A previsão de início da construção é ainda no corrente ano, com entrega em 2024.

Conforme o Prefeito Marcos Calderan, Maracaju contribui com o Poder Judiciário, destinando este terreno, já que a obra trará mais agilidade e melhorias no serviço de atendimento do órgão na localidade.

“Nosso objetivo é que nossa cidade tenha prédios modernos, bonitos, adequados a nossa atual realidade e não poderíamos nos abster de apoiar essa iniciativa do Poder Judiciário, destinando o terreno que garantirá não apenas um novo prédio, mais amplo, mas também um local que possibilite melhor e mais ágil atendimento aos nossos munícipes, além disso, tivemos a informação que com o novo fórum será possível a efetivação da 3ª Vara, demanda antiga de advogados e outros operadores do Direito, com isso, Maracaju só tem a ganhar.” Afirmou Marcos Calderan.

A destinação do terreno, contou com a aprovação do Legislativo Municipal, toda a obra será custeada com recursos do Poder Judiciário.

Prestigiaram a solenidade o Prefeito Marcos Calderan, Vice-Prefeito Mauro Christianini, Presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, Juiz Raul Ignatius Nogueira, Juíza Mariel Cavalin dos Santos, Presidente da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul); Juiz Marco Antônio Montagnana Morais; Promotora de Justiça Janaina Scopel Bonato; Advogado Marcos Pereira Araújo, Presidente da 13ª Subseção da OAB/MS e o Presidente da Câmara de Maracaju, Vereador Robert Ziemann.