A Prefeitura de Maracaju, através da Secretaria de Saúde divulgou o resultado do primeiro LIRAa (Levantamento do Índice Rápido do Aedes Aegypti), de 2021. O município apresentou um percentual de Índice de Infestação Predial médio de 0,9% , que é considerado de baixo risco para a epidemia de Dengue, Zika e Chikungunya.

O levantamento foi feito entre os dias 05 à 09 de Julho. Neste LIRAa o município foi dividido em 8 regiões, 1.761 imóveis foram visitados, destes, em somente 12 foram encontradas larvas de Aedes aegypti.

“Com este levantamento, o Departamento Municipal de endemias intensificará as ações nas regiões com maior incidência do Aedes Aegypiti. 93% dos focos foram encontrados em lixo doméstico, por isso faremos uma ação conjunta com a Secretaria de Obras, a fim de diminuir a quantidade de lixo urbano acumulado dentro das residências”, disse o Secretário de Saúde, Thiago Caminha.

O Liraa é um levantamento de índice rápido feito por amostragem de conglomerados na região urbana do município, para identificação dos principais criadouros do Aedes Aegypti, e com objetivo principal de promover uma resposta rápida aos riscos à saúde pública.

A sua realização é preconizada no estado de Mato Grosso do Sul no início dos ciclos epidemiológicos (a cada dois meses), no entanto devido à pandemia do COVID-19, o levantamento estava suspenso, voltando a ser realizado agora no mês de Julho.

Mesmo com baixo percentual de infestação, é necessário que cada um faça a sua parte no combate ao Aedes Aegypti.

Saiba quais cuidados tomar para evitar a proliferação do mosquito:

Coloque garrafas vazias de cabeça para baixo;

Mantenha o quintal, jogando fora o que não é utilizado e recipientes que possam acumular água;

Tire a água dos pratos de plantas;

Tampe depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

Mantenha os recipientes de água e comida dos animais sempre limpos;