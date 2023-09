MARACAJU: Prefeitura encerra Semana da Árvore com a apresentação de teatral e entrega de lápis sementes.

No dia 20-09, a Escola Municipal Irma de Lima de Matos recebeu o Grupo Teatral Trupe Guavira, a iniciativa foi realizada por meio de uma parceria entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e Sebrae e foi trabalho o tema sustentabilidade.

Nesta última segunda-feira, dia 25-09, a Escola Municipal indígena Sucuri’y recebeu a apresentação teatral do Grupo AmbroCia, a iniciativa foi realizada mediante uma parceria entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e a Usina de Etanol Neomille em alusão ao dia da árvore celebrado em 21-09.

Além do teatro as crianças foram contempladas com lápis sementes. O lápis possui uma pegada ecológica, já que é produzido a partir de madeira de reflorestamento e possui cápsula biodegradável com quatro espécies de sementes de tempero, sendo rúcula, coentro e salsa. Este lápis tempero tem um apelo natural de sustentabilidade e ecologia, uma vez que ao final de sua vida útil, poderá ser plantado diretamente da terra, germinando em seguida. É um convite ao contato com a natureza e suas maravilhas.

Sobre a Apresentação do Grupo Trupe Guavira:

A peça teatral Sustentabilidade Total conta história de dois irmãos que viviam no campo e mudam para cidade e precisam lidar com as questões ambientais locais.

A apresentação foi finalizada com a entrega de 01 árvore a escola. Sobre a apresentação do Grupo AmbroCia:

Cena I: Lixo!

Palhaço Ambrósio é apresentado e vem para fazer seus números de malabares, enquanto a palhaça Fuá intervém sempre com uma má atitude, jogando lixo no chão (Nesta cena, falou-se sobre o comportamento inadequado quanto ao descarte de resíduos nas vias que podem causar entupimento dos boeiros em períodos de chuvas, causar inundações, proliferar mosquitos e aproveitou-se para citar a importância de destinar os materiais recicláveis para a coleta seletiva).

Cena II: Água

Palhaça Fuá de maneira lúdica demonstra como é realizado o desperdício de água na hora do banho ou escovação de dentes (Na cena em questão, relataram e orientaram o público sobre uso racional da água).

Cena III: Árvore

Os palhaços nesta cena relatam a importância das árvores e como se deve proceder o plantio (Na cena informaram que existem árvores de três portes: pequena, média e grande, que devemos escolher a árvore adequada para o local de plantio).

Para finalizar o Grupo de Teatro, juntamente com o Engenheiro Ambiental da Neomille Silas Gaia e a Equipe da Coordenadoria de Política Ambiental Jacielle Santos e Nikolli Benites presentearam a escola com 01 árvore.