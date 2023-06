MARACAJU: Prefeitura realiza 1ª Festa Julina – Arraiá das Corujas, com a participação de Escolas e CIEIs da Rede Municipal de Ensino.

A Prefeitura de Maracaju por meio da Secretaria Municipal de Educação, vem a público informar que será realizada a 1ª Festa Julina de Maracaju , envolvendo as Escolas e CIEIs integrados a Rede Municipal de Ensino, além de entidades convidadas.

O evento será no dia, 07 de julho, na Arena Maracaju e todas as instituições de Maracaju, que ofertam a Educação Infantil até o Ensino Médio são convidadas a participar com apresentações típicas desta época e deste tipo de festa. O prazo de inscrição das instituições vai até o dia 30 de junho e deverá ser feita na Secretaria de Educação, das 07 às 11h e das 13 às 17h.

“Será um momento importante e de positiva integração entre os alunos, convidamos todas as escolas e CIEIs que participem, interajam conosco e façam deste evento o tamanho que estamos projetando, grandioso e que fique marcado na memória dos alunos. Haverá o Concurso da Quadrilha Caipira, bem como a Coroação do Rei e da Rainha, todos estão convidados a prestigiar.” Destacou Carolina Souza, Secretária Municipal de Educação.

Sobre a Coroação do Rei e da Rainha

Destina-se exclusivamente aos alunos das Creches e CIEIs do município de Maracaju (instituições públicas e privadas devidamente legalizadas e com autorização de funcionamento regularizado).

Consiste em um casal de alunos que representará a unidade na venda de cartela. Cada instituição adotará critérios próprios para escolher seu casal representante para Coroação do Rei e da Rainha.

A instituição que arrecadar o maior valor terá seu casal de alunos coroado durante a festa.

Haverá ainda a premiação por Ranking de Venda:

a) 1º lugar: Bicicleta;

b) 2º lugar: Patinete;

c) 3º lugar: Boneca e Carrinho;

d) 4º lugar: Boneca e Bola;

e) 5º lugar: Boneca e Bola;

Sobre o Concurso Quadrilha Caipira

Consiste na apresentação de dança em grupo. A quadrilha, embora tenha um repertório imenso de canções e coreografias, precisa ainda dos comandos ou bordões típicos desta dança, como, por exemplo: “Anarriê! Olha a cobra! É mentira! Balancê! O caminho da roça!”

A quadrilha precisa ter, no mínimo 10 casais e no máximo 20 casais, sem contar com o Marcador, sendo este último aquele que conduz os passos do grupo por meio de comandos.

A data do Concurso das Quadrilhas “Serra de Maracaju”, será dia 07 de julho de 2023, podendo as instituições de ensino concorrer ao concurso mediante preenchimento das informações inseridas na ficha de inscrição.

Cada quadrilha terá o tempo cronometrado de apresentação, de no mínimo 10min e no máximo 20min. O tempo de 15 minutos para o preparo não será um intervalo entre as apresentações, o mesmo acontecerá durante as apresentações. (Enquanto uma se apresenta a próxima se prepara). Com a ordem das apresentações definida por sorteio e a escolha feita por jurados.

Premiação da Quadrilha

● Serão premiadas 4 (quatro) categorias, com o 1º lugar recebendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o 2º e 3º lugar recebendo troféus.

● O pagamento aos premiados do 1º lugar, será realizado no dia e em espécie.

Categorias:

1ª) Pré-escola I (da E.I.) ao 1º ano (do E.F.);

2ª) 2º ano (do E.F.) ao 5º ano (do E.F.);

3ª) 6º ano (do E.F.) ao 9º ano do (do E.F.).

4ª) Ensino Médio

Sobre a Comissão Julgadora

A comissão julgadora será composta por cinco membros selecionados pela SEME, sendo representante da Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Legislativo, Executivo, e comunidade artística local, ambos com conhecimento cultural, em dança, figurino, estética, temática e desenvoltura.

Os critérios de julgamento que conforme o regulamento serão analisados, será:

MARCADOR (liderança, condução, entonação e figurino em destaque);

HARMONIA DO GRUPO E ANIMAÇÃO (Entende-se por harmonia e animação, a integração do grupo em torno do tema, das músicas e dos movimentos);

ORIGINALIDADE (entende-se por originalidade a preservação de movimentos que valoriza as tradições sem descaracterizá-las);

MÚSICA (Qualidade na execução dos ritmos básicos das quadrilhas como forró como xote, baião, xaxado e marchinhas, contribuindo com o bom desempenho da quadrilha);

COREOGRAFIA (Dinâmica na dança, na expressão teatral e na evolução);

TRAJE/FIGURINO (Deverá estar em harmonia com o tema abordado, onde será considerado a criatividade e os elementos inseridos que sejam compatíveis com a cultura junina, respeitando os aspectos evolutivos da cultura, sem desconstruir o que deve ser preservado);

ENTRADA/SAÍDA (Será avaliada a entrada e saída da apresentação, neste item, a nota será entre mínima de 8 e máxima de 8,5, onde só será utilizada em caso de empate).

Em caso de empate, o critério de desempate ocorrerá nos itens coreografia e originalidade. Persistindo o empate, seguirá no critério figurino, marcador e trio, nesta ordem. Caso o resultado persista, a decisão ocorrerá com a nota atribuída no item ENTRADA/SAÍDA.

Demais informações, contatar a Secretaria Municipal de Educação por meio do telefone (67) 3454-3046 ou presencialmente na Avenida João Pedro Fernandes, 2271, Centro.