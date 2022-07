A Prefeitura de Maracaju através do FAC – Fundo de Apoio a Comunidade, CRAS – Centro de Referência em Assistência Social e Biblioteca do SESI, realizaram mais uma importante etapa com as mulheres integradas ao Projeto Repescando.

Cerca de 25 mulheres participaram da etapa de “Inclusão Digital”, tendo um contato direto com computador, internet e outras ferramentas, vivenciando e ampliando os conhecimentos com o primeiro contato com o setor de informática, como a produção de currículos, que é fundamental para a questão de empregabilidade nos dias atuais.

O Projeto é de construção a longo prazo, mas os resultados já começaram a aparecer, durante os trabalhos de capacitação, cerca de 5 mulheres já foram colocadas no mercado de trabalho, já qualificadas.

“Temos um compromisso com a questão da autonomia da mulher, empoderamento e novos conhecimentos e isso passa pela questão de qualificação, por isso, trata-se de uma ação fundamental, incluí-las no mundo digital, através do computador, programas e internet, conhecimentos fundamentais para a questão de empregabilidade e uma iniciativa importante que estamos fazendo e iremos ampliar no Projeto Repescando.” Explicou Meire Calderan, Presidente do Comitê Gestor do FAC.

Sobre o Projeto Repescando

Trata-se de um projeto que visa oportunizar qualificação profissional e encaminhamento para o mercado de trabalho de mulheres, independentemente da idade ou em situação de vulnerabilidade, e que já são assistidos por algum programa social do município.

Mais informações podem ser obtidas no 3454-4712 e 9.98467-0470.