MARACAJU: Prefeitura realizará a 2ª Gincana Super Mães 2023.

A Prefeitura de Maracaju por meio da Secretaria Municipal de Esportes vem a público informar que realizará a 2ª Gincana Super Mães neste ano de 2023.

A iniciativa que vem de encontro a comemoração do “Mês das Mães” tem a finalidade de realizar uma divertida e competitiva gincana para mamães que são apaixonadas por esporte.

“Queremos convidar as mamães maracajuense, junto de seus filhos, sobrinhos, amigos e todos que queiram a formar suas equipes a participar desta divertida gincana junto com a gente.” Afirmou Erlei Pires Dias, Secretário Municipal de Esportes.

A premiação será para os três primeiros lugares com troféus, medalhas e rodízio de pizzas.

Cada equipe deve contar com o mínimo de 5 (cinco) e máximo de 10 (dez) integrantes, devendo obrigatoriamente cada equipe contar com no mínimo uma mamãe.

As inscrições ocorrem gratuitamente no período de 17-04 a 10-05-2023 na Secretaria Municipal de Esportes localizada no Estádio Municipal Luiz Gonzaga Prata Braga, conhecido popularmente como Estádio Loucão.