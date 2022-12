O Programa Saúde na Escola (PSE) desenvolvido em Maracaju, tendo como foco a prevenção e o acompanhamento dos alunos, foi indicado para representar o Estado do Mato Grosso no Sul na “Comemoração dos 15 anos de PSE no Ministério da Saúde” em Brasília-DF, como programa de destaque pelas ações inovadoras no biênio 2021-2022.

A Coordenadora do PSE Saúde Vania Toyokawa Monteiro e a então Coordenadora do PSE Educação Juliana Moreira de Souza representaram as duas secretarias, onde apresentaram o modelo de trabalho de Maracaju à equipe do Ministério da Saúde, aos representantes dos Estados brasileiros, da Nova Zelândia e País de Gales que estiveram presentes no evento.

O Secretário Municipal de Saúde Thiago Caminha e a Secretária Municipal de Educação Carolina de Lima F. Souza avaliam que o Programa Saúde na Escola nesse biênio de 2021-2022 foi essencial no auxílio às crianças e adolescentes.

“Estamos muito realizados com esse reconhecimento, pelo Programa Saúde na Escola de Maracaju ser referência no Estado e agora ser reconhecido a nível nacional e internacional pelas boas práticas e experiências exitosas. Essa indicação demostra que estamos no caminho certo e que a parceria entre saúde e educação deve continuar para ofereceremos sempre o melhor para nossas crianças”, relata o Secretário de Saúde.

Carolina Souza, Secretária de Educação ressaltou ainda que essa parceria e integração entre as pastas da administração do municipal é fundamental para alcançar os resultados desejados, enaltecendo ainda o programa e seus resultados na escola.

“O Programa Saúde na Escola foi um grande diferencial para a volta às aulas com segurança pós-pandemia, intermediando e orientando os profissionais e alunos. Também com o retorno das aulas presenciais, após longo período distante da escola, as ações do PSE, como por exemplo as atividades físicas e apoio à saúde mental, colaboraram muito na adaptação e melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes” relata a Secretaria Municipal de Educação, Carolina Lima F. de Souza.

Sobre o Programa Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira.

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.