A prefeitura de Maracaju, em parceria com o Grupo Gazin proporcionou aos alunos de projetos sociais e culturais uma verdadeira “Sessão de Cinema”. A ação abrangeu alunos da Rede Municipal de Ensino e alunos dos projetos vinculados a Fundação de Cultura.

O projeto do Grupo Gazin já existia, e retornou após mais de dois anos de pausa devido ao período de pandemia, vivenciada em todo o mundo. Maracaju foi privilegiada por ser o primeiro município de Mato Grosso do Sul a ser contemplado após este retorno do “Cine Gazin”.