MARACAJU: Secretaria de desenvolvimento econômico e meio ambiente celebra retorno do município no mapa do turismo Brasileiro.

A Prefeitura de Maracaju por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e através do departamento de Turismo, coordenado por Rodrigo Olegário Ferreira, está celebrando duas importantes conquistas para o município, fruto do empenho da equipe de trabalho, além da boa gestão municipal que com a boa credibilidade obtida, volta a colocar a cidade no “rol” do turismo e também dos grandes eventos.

A primeira conquista, amplamente celebrada no dia do turismo (08-05), trata-se do edital da FUNDTUR, que foi disputado com outros municípios do estado. O recurso é específico para organização e realização eventos e o departamento de Turismo de Maracaju, utilizará o mesmo para organizar o “I Desafio MTB Serra de Maracaju – Quilombo São Miguel”, que está previsto para ser executado no segundo semestre de 2023.

Outra conquista, também com grande representatividade, confirmada pelo Ministério do Turismo, foi a inserção do Município depois de 2 anos no Mapa do Turismo, onde até agora nem a metade dos municípios do estado conseguiram a adesão. Este retorno trará mais visibilidade ao município na área turística e possibilitará a busca de recursos federais para investimentos no setor.

Ficamos felizes com esses importantes resultados alcançados, compartilhamos com toda a equipe o retorno após dois anos ao Mapa do Turismo e também a seleção do município neste edital da FUNDTUR, isto prova que o trabalho que estamos desenvolvendo na secretaria juntamente com a nossa equipe do turismo está no caminho certo, afirmou Agadir Mossmann, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

O prefeito Marcos Calderan aproveitou este grande feito para também parabenizar o esforço e dedicação da equipe do turismo e afirmou que Maracaju cresce com o empenho de servidores comprometidos com resultados.