Nesta semana a Prefeitura de Maracaju através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais uma etapa importante do Programa Saúde na Escola, alcançando os alunos portadores de necessidades especiais, sendo realizadas a ação de antropometria que consiste na verificação do peso e altura com o objetivo de obter informações sobre o crescimento e o desenvolvimento dos escolares, destacando-se a avaliação do estado nutricional e o controle de obesidade.

“Nosso objetivo é que nossos alunos estudem com saúde e para isso, monitoramos peso, altura e sua evolução de acordo com a faixa etária, demonstrando assim a presença do profissional de saúde também dentro das escolas.” Explicou Thiago Olegário Caminha, Secretário Municipal de Saúde.

A ação do Programa Saúde na Escola, nesta etapa, ocorreu com alunos portadores de necessidades especiais das Escolas Raio de Luz e APAE.

Sobre o Programa Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Como consolidar essa atitude dentro das escolas? Essa é a questão que nos guiou para elaboração da metodologia das Agendas de Educação e Saúde, a serem executadas como projetos didáticos nas Escolas.

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.