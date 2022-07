Na última semana o Prefeito Marcos Calderan, devidamente acompanhado da Secretária de Assistência Social Leiza Karen Barbosa, recepcionou a Subsecretária de Políticas Públicas, Ana José Alves e sua equipe, para Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado.

Em pauta, diversos assuntos foram tratados, entre eles a Campanha “Julho das Pretas” que realizou em Maracaju visita ao Quilombo São Miguel, onde foram abordadas temáticas como a valorização da cultura e tradição dos povos, além da Roda de Conversa abordando sobre “Mulheres Negras nos Espaços de Poder” e também a adesão do município ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

“Maracaju está de portas abertas para a realização de políticas públicas que valorizem as pessoas, temos buscado realizar um sólido trabalho de valorização da cultura e do povo negro, através do Quilombo São Miguel, incentivando sua produção, desde a agricultura familiar até a produção do artesanato.” Explicou Leiza Karen Barbosa.

Segundo o Prefeito Marcos Calderan, Maracaju é uma terra de receptividade e a visita da Subsecretária de Políticas Públicas, Ana José Alves, enaltece a Igualdade Racial que o Governo do Estado está promovendo através de sua equipe.

“Estamos abertos a contar com essas importantes parcerias para ampliar e melhorar o trabalho já existente, sabemos da mão amiga que o Governo do Estado tem proporcionado a nossa cidade e agora com a presença da Ana José Alves, tenho convicção que esses trabalhos serão ainda melhores. Contem com a administração municipal para tornar isso uma positiva realidade.” Explicou Marcos Calderan.

Segundo Ana José Alves, nota-se claramente o empenho da administração nos trabalhos de políticas públicas ao povo negro, especialmente os avanços ocorridos no Quilombo São Miguel, tornando-o uma referência na região em questões de valorização a cultura, tradição e trabalho da comunidade.

A Subsecretária de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial ainda colocou seu departamento à disposição do município para a elaboração de novas ações em conjunto, visando a ampliação deste trabalho na cidade.

Sobre Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial

A Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial do Estado de Mato Grosso do Sul, é subordinada à Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura (SECIC), de acordo com a Lei nº 5.652, de 29 de abril de 2021, que acrescenta, altera e revoga dispositivos da Lei nº 4.640, de 24 de dezembro de 2020, que reorganiza a Estrutura Básica do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul. Tendo como competência: