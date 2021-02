A equipe do Canil do Batalhão de Polícia Militar de Choque prendeu por Tráfico de Drogas um funcionário da empresa de transporte interestadual na BR 040 com mais de 46 Kg de maconha na noite de quinta-feira (11), por meio da operação Hórus.

Após abordagens e rondas na rodoviária de Campo Grande, a guarnição policial militar seguiu para a BR 040, ao avistar um ônibus de transporte interestadual a equipe do Canil do BPMChoque deu ordem de parada, o ônibus fazia a linha de Campo Grande com destino a São Paulo. Foi realizado o procedimento de vistoria no veículo e na área onde ficam as bagagens junto com cão labrador farejador Maradona, que indicou onde estava a droga, sendo localizada em uma mala na cor cinza.

A equipe ao conversar com o motorista e com o responsável por etiquetar as malas, foi averiguar de quem seria a bagagem, observando a lista dos passageiros onde constava a numeração de cada bagagem etiquetada, os policiais militares constataram a desordem na lista, impossibilitando definir quem seria o dono da mala carregada com o entorpecente. A identificação da bagagem é obrigatória por parte da empresa de transporte interestadual, sendo assim, os policiais militares continuaram realizando a varredura na área onde ficam as bagagens e localizaram o comprovante da etiqueta jogado, gerando a suspeita sobre o responsável por etiquetar as bagagens.

Ao ser questionado sobre a procedência da mala e os procedimentos que deveriam ser adotados o autor entrou em contradição diversas vezes, por fim, confessando ser o responsável pela mala com os entorpecentes. O funcionário da empresa de transporte interestadual foi autuado em flagrante por Tráfico de Drogas e encaminhado a delegacia juntamente com os 48 tabletes de maconha, para as devidas providências legais que o caso requer.