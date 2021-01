O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) destaca a frente de obras do Governo do Estado de recapeamento do quadrilátero central em Dourados. Principal articulador para a realização dos serviços na cidade, Marçal assegurou junto ao Governo investimentos de R$ 23 milhões.

O recapeamento iniciou no mês de dezembro e está parado por causa do período de chuvas. “Já tivemos modernização das avenidas Marcelino Pires, Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves, com recursos do Estado. Faltou recapear as travessas dessas vias e agora estamos com obras em andamento”, comemora o parlamentar. A obra foi dividida em quatro setores e todos compreendem a restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais, sinalização viária, calçamento e acessibilidade das vias. Para cada setor foram realizados quatro processos licitatórios.

O setor 1, que teve obras iniciadas, foi delimitado abrangendo as seguintes ruas: Aquidauana, Hilda Bergo Duarte, Avenida Weimar Gonçalves Torres e Rua Ponta Porã. O valor da obra é de R$ 5.564.723,71. Já para o setor 2 a obra foi contratada pelo valor de R$ 4.634.248,66; abrangendo as ruas: Barão do Rio Branco, Rua Brasil, Rua Joaquim Teixeira Alves e Avenida Weimar Gonçalves Torres.

No setor 3 serão revitalizados os trechos da rua Hilda Bergo Duarte e Firmino Vieira de Matos, Avenida Weimar Gonçalves Torres e Rua Ponta Porã. Serão investidos R$ 6.602.866,13. No setor 4 estão contempladas as ruas: Firmino Vieira de Matos e Floriano Peixoto e Avenida Weimar Gonçalves Torres e Rua Ponta Porã. O valor de investimento é de R$ 7.140.163,54.

Marçal Filho tem articulado junto ao Governo do Estado outras importantes obras. Entre elas está a duplicação da rodovia estadual MS-156, do bairro Guaicurus até o Distrito Industrial, com passarela sobre a rodovia. As obras já iniciaram e o investimento é de R$ 25 milhões. Outra luta do deputado é pela duplicação da rua Coronel Ponciano e construção de viaduto na BR-163, naquela região. Projeto da obra foi concluído, restando serem definidos os investimentos para execução dos serviços, já que dependerá de recursos dos governos Estadual e Federal, com apoio da prefeitura.