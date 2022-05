O deputado estadual Marçal Filho (PP) entregou nesta segunda-feira (9) em Nova Andradina uma ambulância semi-UTI. O veículo era uma reivindicação da Secretaria de Saúde do município para transportar pacientes a hospitais com maior suporte da região.

O prefeito Gilberto Garcia destacou a parceria do deputado Marçal com Nova Andradina. “Os políticos comprometidos não se lembram da população apenas quando precisam dele ou na hora da eleição. Eles estabelecem parcerias, viabilizam recursos, articulam melhorias e trabalham em benefício da população. Isso é fundamental para o desenvolvimento do município”, disse o prefeito ao agradecer a parceria de Marçal durante solenidade de entrega da ambulância.

Nova Andradina foi contemplada com dois semi-UTI, sendo um com recursos destinados por Marçal e contrapartida do município e outro com recurso dos vereadores e também contrapartida da administração municipal. O investimento total na aquisição dos veículos foi de R$ 577.473,10.

Parceiro de Nova Andradina, Marçal Filho diz que a administração de Gilberto Garcia é segura quanto à destinação de recursos. “Aquilo que colocamos no papel, se transforma em realidade e hoje estamos aqui, entregando a ambulância, que ajudará a salvar muitas vidas”, disse o parlamentar.

O último investimento de Marçal no município ocorreu em 2020 com a inauguração do Centro de Convenções Silvio Ubaldino de Souza, que conta dois grandes anfiteatros, amplo hall de entrada e moderno salão de exposições e convivência. Com de 2.012,00 m² de área construída, o espaço multiuso oportuniza a realização de grandes eventos e realização de palestras, workshop, audiências públicas e trabalhos culturais como dança, música, artes cênicas.

Marçal Filho já garantiu para Nova Andradina inúmeras obras, como construção de creche e do centro da Juventude e de Atendimento à Criança e ao Adolescente, drenagem de águas pluviais nas ruas Felinto Muller, Rio Brilhante e André Loyer, além de patrulha mecanizada para o assentamento Teijin.